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Эмери прокомментировал ничейный результат «Вильярреала» в матче с «Атлетико»

02:35
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:2).

«Мы забили два великолепных гола, преодолели ничью в неудачной игре, но есть моменты, которые мы должны понимать, если того требует ситуация. Я беру на себя ответственность, мы лишились двух очков. Ничья в Мадриде — неплохой результат, но в данных обстоятельствах это не так. Я не собираюсь винить игроков. Общения на поле не было, и это то, что повлияло на игру. Концентрация должна быть очень сильной у каждого игрока», — приводит слова Эмери Marca.

После этого матча «Атлетико» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 3 очками — на 11-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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