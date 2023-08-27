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Сегодня, 00:32

«Севилья» уступила «Жироне» и потерпела третье поражение подряд на старте чемпионата

Сергей Разин
корреспондент
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26 августа. «Севилья» потерпела третье поражение в ла лиге.
Фото ФК «Севилья»

«Севилья» в матче третьего тура чемпионата Испании дома уступила «Жироне» со счетом 1:2.

В составе гостей отличились Янгель Эррера и Алеиш Гарсия, у хозяев гол забил Неманья Гудель. На 61-й минуте Иван Ракитич при счете 1:2 забил гол, однако арбитры после помощи ВАР отменили взятие ворот из-за офсайда.

«Жирона» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Севилья» проиграла третий матч подряд.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
26 авг, 22:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:2
Жирона

ФК Жирона
ФК Севилья
0
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«Гранада» обыграла «Мальорку» и одержала первую победу в сезоне ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
4
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
5
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
7
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
8
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
9
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
10
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
14
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 4
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 2
Кристиан Стуани

Кристиан Стуани

Жирона

 2
П
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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