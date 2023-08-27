Семин считает, что Захарян не уступает уровнем полузащитникам «Реал Сосьедад»: «Тренер точно даст ему шанс»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил дебют Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад» матче 3-го тура ла лиги против «Лас Пальмас» (0:0).

«Он вышел достаточно хорошо. Чувствую, что тренер точно даст ему шанс, потому что он заинтересован в Арсене. По подбору игроков, которые есть в средней линии Сан-Себастьяна, он сможет отвоевать себе место в основе. Захарян не ниже уровнем, чем эти игроки. Может, даже лучше», — сказал Семин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».