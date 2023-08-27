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Сегодня, 13:23

Семин считает, что Захарян не уступает уровнем полузащитникам «Реал Сосьедад»: «Тренер точно даст ему шанс»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил дебют Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад» матче 3-го тура ла лиги против «Лас Пальмас» (0:0).

«Он вышел достаточно хорошо. Чувствую, что тренер точно даст ему шанс, потому что он заинтересован в Арсене. По подбору игроков, которые есть в средней линии Сан-Себастьяна, он сможет отвоевать себе место в основе. Захарян не ниже уровнем, чем эти игроки. Может, даже лучше», — сказал Семин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Юрий Семин
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Неделя

«Севилья» уступила «Жироне» и потерпела третье поражение подряд на старте чемпионата
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
3
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
4
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
5
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
7
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
8
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
9
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
10
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
14
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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38 тур
25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 1 : 2
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 4
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 2
Кристиан Стуани

Кристиан Стуани

Жирона

 2
П
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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