«Гранада» обыграла «Мальорку» и одержала первую победу в сезоне ла лиги

«Гранада» дома победила «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 3:2.

У хозяев голы забили Мигель Рубио (12-я минута), Брайан Сарагоса (46-я) и Мюрто Узуни (70-я, пенальти). За гостей отличились Абдон Пратс (38-я) и Самуэль Кошта (87-я), Ведат Муричи на 18-й минуте не реализовал 11-метровый удар.

«Гранада» одержала первую победу в этом сезоне ла лиги и занимает 14-е место в таблице (3 очка). «Мальорка» находится на 16-й строчке (1 балл).