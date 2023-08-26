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Сегодня, 22:32

«Гранада» обыграла «Мальорку» и одержала первую победу в сезоне ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Гранада» дома победила «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 3:2.

У хозяев голы забили Мигель Рубио (12-я минута), Брайан Сарагоса (46-я) и Мюрто Узуни (70-я, пенальти). За гостей отличились Абдон Пратс (38-я) и Самуэль Кошта (87-я), Ведат Муричи на 18-й минуте не реализовал 11-метровый удар.

«Гранада» одержала первую победу в этом сезоне ла лиги и занимает 14-е место в таблице (3 очка). «Мальорка» находится на 16-й строчке (1 балл).

Испания. Ла Лига. 3-й тур
26 авг, 20:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
3:2
Мальорка

ФК Гранада
ФК Мальорка
0
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«Кадис» и «Альмерия» сыграли вничью в матче с двумя красными карточками
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
5
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
6
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
7
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
8
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
9
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
10
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
14
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
16
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
18
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
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Кадис – Альмерия
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Гранада – Мальорка
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Вильярреал – Барселона
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