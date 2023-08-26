«Гранада» обыграла «Мальорку» и одержала первую победу в сезоне ла лиги
«Гранада» дома победила «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 3:2.
У хозяев голы забили Мигель Рубио (12-я минута), Брайан Сарагоса (46-я) и Мюрто Узуни (70-я, пенальти). За гостей отличились Абдон Пратс (38-я) и Самуэль Кошта (87-я), Ведат Муричи на 18-й минуте не реализовал 11-метровый удар.
«Гранада» одержала первую победу в этом сезоне ла лиги и занимает 14-е место в таблице (3 очка). «Мальорка» находится на 16-й строчке (1 балл).
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Кадис
|3
|1
|1
|1
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|4
|
9
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
14
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
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38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
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