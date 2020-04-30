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«Севилья» включилась в борьбу за Морелоса

10:32
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Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос попал в сферу интересов еще одного клуба из Европы. Теперь в услугах 23-летнего колумбийца заинтересована «Севилья», которая ищет усиление в линию атаки, сообщает AS.

В услугах Морелоса лично заинтересован главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги. «Интер», «Тоттенхэм» и «Атлетико» также претендуют на игрока.

В текущем сезоне на счету колумбийца 12 голов и 1 результативная передача в 26 матчах чемпионата Шотландии.

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