«Севилья» включилась в борьбу за Морелоса

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос попал в сферу интересов еще одного клуба из Европы. Теперь в услугах 23-летнего колумбийца заинтересована «Севилья», которая ищет усиление в линию атаки, сообщает AS.

В услугах Морелоса лично заинтересован главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги. «Интер», «Тоттенхэм» и «Атлетико» также претендуют на игрока.

В текущем сезоне на счету колумбийца 12 голов и 1 результативная передача в 26 матчах чемпионата Шотландии.