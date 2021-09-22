«Севилья» дома обыграла «Валенсию», «Эспаньол» победил «Алавес»

В составе победителе отличились Алехандро Гомес и Рафа Мир, а Тони Лато забил в свои ворота. У гостей отличился Уго Дуро. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч из-за травмы.

«Севилья» набрала 11 очков и занимает третье место. У «Валенсии» 10 очков и четвертая позиция. В параллельном матче «Эспаньол» обыграл «Алавес» (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Рауль де Томас. До этого два его гола были отменены из-за офсайда после консультации с ВАР.