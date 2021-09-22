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Президент «Барселоны»: «Мы уважительно отнеслись к решению Кумана»

23:17
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал поступок главного тренера команды Роналда Кумана, зачитавшего во время пресс-конференции текст с листа бумаги.

58-летний нидерландский специалист произнес речь, в которой попросил проявить терпение и заявил, что сезон станет успешным, если сине-гранатовые завершат чемпионат Испании на высокой позиции.

«Узнали в последний момент о его намерениях. У тренера есть обязанность посещать подобные мероприятия, но как себя вести на пресс-конференции он определяет сам. Мы уважительно отнеслись к решению Кумана.

У команды очень непростая ситуация. Нам нужно рассчитывать на положительный результат в игре с «Кадисом». Только победы способны помочь нам», — приводит слова Лапорты Marca.

Куман возглавляет «Барселону» с лета 2020 года. «Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании-2021/22 с 8 очками в 4 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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