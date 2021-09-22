Мартинес хотел бы возглавить «Барселону», но пока не готов уходить из сборной Бельгии
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Источники, близкие к испанскому специалисту, сообщают, что он хотел бы возглавить каталонский клуб, пишет в Twitter журналист Гийом Балаге.
Мартинес не хочет уходить из сборной до матчей Лиги наций (7 октября бельгийцы сыграют со сборной Франции в полуфинале турнира, а 10-го числа состоятся финал и матч за 3-е место), но после этих игр готов рассмотреть вопрос о смене места работы.
Сменить Мартинеса на посту главного тренера сборной Бельгии может Тьерри Анри, однако существует вероятность, что француз войдет в штаб испанца в «Барселоне».
Королевская бельгийская футбольная ассоциация хотела бы сохранить Мартинеса до ЧМ-2022 в Катаре. В контракте испанца с есть отступные.
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