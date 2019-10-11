«Севилья» продлила контракт с Хуанпе

«Севилья» продлила контракт с полузащитником Хуанпе. Новое соглашение рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Хуан Педро Хименес Мелеро (ил просто Хуанпе) не провел пока ни одного матча за основной состав «Севильи». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Кадисе».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр