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«Севилья» продлила контракт с Хуанпе

16:35
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«Севилья» продлила контракт с полузащитником Хуанпе. Новое соглашение рассчитано до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Хуан Педро Хименес Мелеро (ил просто Хуанпе) не провел пока ни одного матча за основной состав «Севильи». Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Кадисе».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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