Лунин может перейти в «Бетис»
14:58
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Бетис», сообщает Fichajes.
По информации источника, 21-летний украинец может провести остаток сезона-2020/21 на правах аренды в команде из Севильи.
В сезоне-2020/21 Лунин провел 1 матч за «Реал». Украинец сыграл против «Алькояно» (1:2 доп. вр.) в Кубке Испании. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/lunin-alternativa-betis-falla-rui-silva-20210128.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю