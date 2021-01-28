Вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Бетис», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний украинец может провести остаток сезона-2020/21 на правах аренды в команде из Севильи.

В сезоне-2020/21 Лунин провел 1 матч за «Реал». Украинец сыграл против «Алькояно» (1:2 доп. вр.) в Кубке Испании. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.