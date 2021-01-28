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Лунин может перейти в «Бетис»

14:58
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Бетис», сообщает Fichajes.

По информации источника, 21-летний украинец может провести остаток сезона-2020/21 на правах аренды в команде из Севильи.

В сезоне-2020/21 Лунин провел 1 матч за «Реал». Украинец сыграл против «Алькояно» (1:2 доп. вр.) в Кубке Испании. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/lunin-alternativa-betis-falla-rui-silva-20210128.html

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