«Севилья» построит новый стадион на месте нынешней арены «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» на официальном сайте объявила о решении снести стадион «Рамон Санчес-Писхуан» и построить на его месте новый.

Новая арена станет современной и более вместительной — она будет рассчитана на 55 000 мест. Нынешний стадион вмещает 43 883 зрителя.

Стадион «Рамон Санчес Писхуан» был открыт 7 сентября 1958 года.