Тебас избран президентом ла лиги

Исполняющий обязанности президента ла лиги Хавьер Тебас избран на новый срок, сообщает EFE.

По информации источника, Тебас был единственным кандидатом, его официальное назначение на должность состоится 14 декабря.

Ранее сам функционер подал в отставку, чтобы ускорить выборы, изначально запланированные на 2024 год.

61-летний Тебас руководит ла лигой с 2013 года. За это время он 4 раза избирался на пост президента лиги.