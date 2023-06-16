«Севилья» объявила об уходе спортивного директора Мончи

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи покинул клуб.

Объявление об уходе 54-летнего специалиста опубликовано на официальном сайте «Севильи». Ранее сообщалось, что в приглашении испанца заинтересована «Астон Вилла».

Мончи был спортивным директором «Севильи» с 2019 года. Ранее он уже работал в клубе с 2000 по 2017 годы. С 2017 по 2019 годы он занимал пост спортивного директора в «Роме».