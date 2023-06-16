Зидан высказался о возвращении к тренерской работе

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении к работе.

«Я скучаю по футболу, но физически ...Что касается возвращения к тренерской работе, время придет. Я не знаю, когда это произойдет, но время точно придет», — цитирует Зидана RMC Sport.

Последним местом работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году. 50-летний специалист дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019 по 2021.

Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.