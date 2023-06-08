«Астон Вилле» интересен спортивный директор «Севильи» Мончи

«Астон Вилла» проявляет интерес к спортивному директору «Севильи» Рамону Мончи, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Мончи известен своим мастерством в заключении трансферных сделок, и «Вилла» готовит для него предложение.

Мончи занимал пост спортивного директора «Севильи» с 2000 по 2017 года, затем два года работал на аналогичной должности в «Роме». В 2019 году 54-летний специалист вернулся в «Севилью» снова на пост спортивного директора.