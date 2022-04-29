Андалусийское дерби между «Севильей» и «Кадисом» закончилось вничью

Андалусийское дерби между «Севильей» и «Кадисом» в рамках 34-го тура чемпионата Испании закончилось вничью — 1:1.

В составе «Севильи» гол на 7-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. У гостей отличился Лукас Перес на 66-й минуте встречи.

Хозяева вышли на второе место в турнирной таблице ла лиги с 64 очками после 34 матчей.

«Кадис» закрепился на 17-й строчке, имея 32 очка после 34 туров. От зоны вылета команду отделяют 2 очка.