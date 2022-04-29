Давид Сильва на год продлил контракт с «Реал Сосьедадом»

36-летний полузащитник «Реал Сосьедад» Давид Сильва на год продлил контракт с клубом. Его соглашение теперь рассчитано до лета 2023-го, сообщает сайт клуба.

Давид Сильва вернулся в Испанию в 2020 году после десяти лет выступления в составе «Манчестер Сити».

В этом сезоне он провел в составе клуба из Сан-Себастьяна 29 матчей во всех турнирах. На счету Силвы 1 гол и 4 результативные передачи.