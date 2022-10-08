«Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» в первом матче после смены главного тренера

«Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Севилья» набрала 6 очков и занимает 17-е место в турнирной таблицею. Отметим, что эта была первая игра команды после увольнения хулена Лопетеги и назначения Хохе Сампаоли на пост главного тренера.

«Атлетик» остался на третьей строчке, имея в активе 17 очков.