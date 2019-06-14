"Севилья" анонсировала следующий трансфер. И вот кто это

"Севилья" в своем официальном Твиттере объявила, что достигла договоренности по следующему переходу.
Клуб пошутил, что подпишет контракт с собакой по кличке Ананас, хозяином которой является спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи.
Ранее "Севилья" оформила переходы трех футболистов: защитника Диегу Карлоса из "Нанта", форварда Мунаса Даббура ("Зальцбург") и игрока центра обороны "Аякса" Максимилиана Вебера.
Next signing confirmed 😉🐶 https://t.co/XeNr24sgTJ— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 14 июня 2019 г.
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