"Севилья" анонсировала следующий трансфер. И вот кто это

"Севилья" в своем официальном Твиттере объявила, что достигла договоренности по следующему переходу.

Клуб пошутил, что подпишет контракт с собакой по кличке Ананас, хозяином которой является спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи.

Ранее "Севилья" оформила переходы трех футболистов: защитника Диегу Карлоса​ из "Нанта", форварда Мунаса Даббура​ ("Зальцбург") и игрока центра обороны "Аякса" Максимилиана Вебера.