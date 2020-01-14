Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не ожидал, что окажется в каталонском клубе.

— Вчера я шел прогуливался мимо стада коров в своей деревне, а сегодня я в клубе тренирую лучших игроков в мире, — цитирует AS Сетьена. — Это самое главное для меня. Размышления над предложением не заняли и пяти минут. Не думал, что «Барселона» выберет меня. У меня нет хорошего резюме или характеристик. Я просто доказал еще до того, как стал тренером, что эта философия мне нравится.

Все мои предыдущие команды играли в хороший футбол. Не знаю, достаточно ли этого было для того, чтобы дать мне возможность. Но я благодарен.