Сетьен может получить через суд от «Барселоны» 14 миллионов евро за увольнение

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен намерен в суде добиться от каталонцев выплаты неустойки, утверждает Marca со ссылкой на CCMA.

62-летний испанец подал в суд на клуб, так как его уволили без выплаты компенсации в одностороннем порядке с аргументом — «отсутствие авторитета».

Увольнение Сетьена может обойтись «Барсе» в 14 миллионов евро — то есть тренер получит всю сумму за прошлый сезон и нынешний, который по условиям контракта не был ему гарантирован, предусматривалась лишь такая опция.

Напомним, 13 января 2020 года «Барса» назначила Сетьена, а 17 августа уволила после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.