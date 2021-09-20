Куман получит 6 миллионов евро, если не продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман получит крупную неустойку, если не продлит контракт с каталонским клубом, сообщает Marca со ссылкой на El Club de la Mitjanit.

По информации источника, это сумма в 6 миллионов евро. Всего «Барселона» выплатит тренеру 13-14 миллионов евро, и при продлении контракта, и при увольнении.

Куман работает в составе каталонского клуба с 2020 года. Под его руководством каталонцы выиграли Кубок Испании.

После трех туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали семь очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице.