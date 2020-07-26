Серхио Рамос стал отцом в четвертый раз и назвал имя ребенка

Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос сообщил о рождении сына. 34-летний испанец опубликовал фото с новорожденным и супругой Пилар Рубио в Instagram.

«Безумно рад представить вам Максимо Адриано. Он родился в 6:56 вечера и весил 3,270 кг. Мама и малыш в порядке. Всегда горжусь тобой, любовь моя. Я люблю тебя до чертиков!» — написал в Instagram футболист.

Рамос и Рубио также воспитывают трех детей: Серхио-младшего (род.2014), Марко (род.2015) и Алехандро (род.2018).