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Серхи Роберто прокомментировал поражение «Барселоны» от «Реала»

08:07
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто подвел итоги матча против «Реала» (1:2) в 30-м туре чемпионата Испании.

«Мы до конца старались. Играли закрыто, особенно в первом тайме. Обидно, что не смогли сыграть вничью. Ла лига — напряженный чемпионат. Кто станет чемпионом — решится в конце. Удивило, что арбитр не стал смотреть VAR», — цитируется Роберто AS.

После этой победы «Реал» набрал 66 баллов и занял первое место в турнирной таблице. «Барселона» (65) опустилась на третью строчку.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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