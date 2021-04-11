Серхи Роберто прокомментировал поражение «Барселоны» от «Реала»
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто подвел итоги матча против «Реала» (1:2) в 30-м туре чемпионата Испании.
«Мы до конца старались. Играли закрыто, особенно в первом тайме. Обидно, что не смогли сыграть вничью. Ла лига — напряженный чемпионат. Кто станет чемпионом — решится в конце. Удивило, что арбитр не стал смотреть VAR», — цитируется Роберто AS.
После этой победы «Реал» набрал 66 баллов и занял первое место в турнирной таблице. «Барселона» (65) опустилась на третью строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю