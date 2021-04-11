Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, с какими сложностями он столкнулся на матче 30-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:1).

«Нужно было терпеть и хорошо защищаться. Повезло, что мяч в конце попал в перекладину. Небольшой дождь мало, что меняет, но от такого сильного дождя руки мерзнут. Я все время пытался двигаться. В противном случае, я бы потерял сознание», — цитирует Куртуа AS.

После этой победы «Реал» набрал 66 баллов и занял первое место в турнирной таблице. «Барселона» (65) опустилась на третью строчку. 17 апреля каталонцы сыграют с «Атлетиком» в Кубке Короля. Начало — в 22.30. «Реал» 14 апреля проведет ответную игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).