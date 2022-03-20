Серхи Роберто на этой неделе обсудит с «Барселоной» свое будущее

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто хочет в ближайшие дни определиться со своим будущим в каталонском клубе, Mundo Deportivo.

По данным источника, на этой неделе футболист встретится с представителями команды, чтобы обсудить свое положение в клубе. Нынешнее соглашение игрока с «Барсой» истекает этим летом. Стороны еще не договорились о новом контракте.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей за каталонцев, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.