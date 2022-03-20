20 марта «Реал» сыграет с «Барселоной» в Ла Лиге

В воскресенье, 20 марта, мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Барселону» в рамках матча 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Начнется встреча в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа ОККО. Трансляция начнется с 22.40.

Следить за матчем «Реал» — «Барселона» можно также на сайте «СЭ».

В последнем матче 14 марта мадридский клуб разгромил «Мальорку» (3:0) в Ла Лиге, а «Барселона» 13 марта обыграла «Осасуну» (4:0) в Примере и победила турецкий «Галатасарай» в Лиге чемпионов (2:1) 17 марта.