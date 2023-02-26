«Сельта» разгромила «Вальядолид» в матче ла лиги

«Сельта» одержала победу над «Вальядолидом» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:0.

В составе команды из Виго отличился Харис Сеферович, а также дубль сделал Габриэль Вейга.

«Вальядолид» располагается на 16-м месте в турнирной таблице ла лиги, набрав 24 очка за 23 матча.

«Сельта» с 27 очками за 23 тура находится на 13-й строчке.