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Сегодня, 17:55

«Жирона» переиграла «Атлетик» благодаря двум автоголам басков

Виталий Косик
Корреспондент
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«Атлетик» — «Жирона».
Фото Global Look Press

«Жирона» одержала победу над «Атлетико» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:2.

В составе «Атлетика» отличился Юрий Бершиш на 35-й минуте встречи и Рауль Гарсия на 89-й.

За «Жирону» забил Алеиш Гарсия, а также двумя автоголами отличились защитник «Атлетика» Оскар Де Маркос и хавбек басков Микель Весга.

«Атлетик» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 32 очка за 23 игры.

«Жирона» занимает 10-е место с 30 баллами за 23 игры.

Испания. Лига 1. 23-й тур
26 февр, 16:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:3
Жирона

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Жирона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
8
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
11
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
14
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
15
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
16
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
17
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
18
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
19
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 2 : 3
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Реал Сосьедад

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Атлетико

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