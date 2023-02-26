«Жирона» переиграла «Атлетик» благодаря двум автоголам басков

«Жирона» одержала победу над «Атлетико» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:2.

В составе «Атлетика» отличился Юрий Бершиш на 35-й минуте встречи и Рауль Гарсия на 89-й.

За «Жирону» забил Алеиш Гарсия, а также двумя автоголами отличились защитник «Атлетика» Оскар Де Маркос и хавбек басков Микель Весга.

«Атлетик» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 32 очка за 23 игры.

«Жирона» занимает 10-е место с 30 баллами за 23 игры.