«Сельта» Смолова отказалась от тестирования на коронавирус

«Сельта» приняла решение не проводить тестирование на коронавирус для игроков и работников клуба. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, клуб принял такое решение, так как есть другие люди, которые больше нуждается в тестировании. В «Сельте» не считают, что футболисты должны иметь какие-либо привилегии по сравнению с остальными слоями общества.

Сейчас все игроки команды из Виго находятся дома и соблюдают карантин. На данный момент симптомов болезни ни у кого из них нет. За «Сельту» выступает российский форвард Федор Смолов. Галисийский клуб арендовал его у «Локомотива».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 147 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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