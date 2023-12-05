«Сельта» сыграла вничью с «Кадисом»

«Сельта» в матче 15-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.

На гол Криса Рамоса хозяева ответили точным ударом Йоргена Ларсена. На 33-й минуте гости остались вдесятером при счете 1:0 после удаления Виктора Чуста.

После этого матча «Сельта» с 9 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Кадис» с 12 очками — на 16-й строчке.