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Сегодня, 01:02

«Сельта» сыграла вничью с «Кадисом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Сельта» в матче 15-го тура чемпионата Испании дома сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.

На гол Криса Рамоса хозяева ответили точным ударом Йоргена Ларсена. На 33-й минуте гости остались вдесятером при счете 1:0 после удаления Виктора Чуста.

После этого матча «Сельта» с 9 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, «Кадис» с 12 очками — на 16-й строчке.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
04 дек, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Кадис

ФК Кадис
ФК Сельта
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 1
3.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 0
4.12 23:00
Сельта – Кадис
 1 : 1
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Антуан Гризманн

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 9
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Жерар Морено

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 8
П
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Атлетик

 5
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
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Атлетик

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Осасуна

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