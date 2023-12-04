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Беллингем — об игре за «Реал»: «Лучшая команда в мире»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался об игре за мадридский клуб.

20-летний англичанин поделился мыслями на вручении ему награды Golden Boy-2023.

«Я горжусь тем, что выиграл премию Golden Boy. Мой секрет — это ответственность, поскольку я еще ребенком учился в Академии. Я люблю это дело. Я хочу становиться лучше с каждым днем и помогать «Реалу». «Реал» — лучшая команда в мире. Я рад, что имею возможность играть за нее», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за мадридцев 17 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
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Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
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