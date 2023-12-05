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Сегодня, 09:33

Беллингем высказался о награде Golden Boy

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о награде Golden Boy.

«Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен «Бирмингема» и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, который я развивал. Мне везло в течение карьеры, я встречал прекрасных игроков, которые помогали мне расти, учился у них. Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за «Реал», величайший клуб мира. Я говорю ребятам, что важно не быть идеальным, а стараться помогать другим и стараться развиваться. Быть примером — большая ответственность», — сказал Беллингем на церемонии вручения награды.

20-летний футболист выступает за «Реал» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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«Сельта» сыграла вничью с «Кадисом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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38 тур
1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 2 : 0
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 2 : 1
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 4 : 0
2.12 20:30
Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 1
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Барселона – Атлетико
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4.12 23:00
Сельта – Кадис
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Джуд Беллингем

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Реал

 11
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 8
П
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

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Ойян Сансет

Атлетик

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Осасуна

 14 1 5
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