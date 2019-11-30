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«Сельта» и «Вальядолид» поделили очки

00:55

«Сельта» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании (0:0).

Чемпионат Испании

15-й тур

«Сельта» — «Вальядолид» — 0:0

«Сельта»: Альварес, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Суарес (Рафинья, 72), Лоботка (Бельтран, 65), Шейх, Аспас, Мина, Систо (Г.Фернандес, 82).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Х.Фернандес, Мичел (Алькарас, 74), Оскар Плано (Порро, 77), Эрвиас (Рубио, 63), Рамирес, Гвардьола.

Предупреждения: Х.Фернандес, 45. Мальо, 49. Гвардьола, 66. Рубио, 90+1.

Судья: Альберола Рохас.

29 ноября. Виго. Стадион «Балаидос».

Сельта — Вальядолид

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/

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