Сандро Росель: «Барселоне» нужно упростить модель клуба"

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился мнением о структуре клуба.

— «Барселоне» нужно прежде всего изменить модель, — цитирует Sport.es Роселя. — «Барселона» включает в себя слишком много. Нужно садиться и анализировать, нужны ли все эти профессиональные и любительские секции и так далее. Если не упростить систему, то можно потерять все. Нельзя охватить все, под «все» я имею в виду, что «Барселона» уступает большим клубам Европы, которые сосредоточены исключительно на футболе. Понимаю, что это непросто, но это нужно сделать.