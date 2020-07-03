Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Сандро Росель: «Барселоне» нужно упростить модель клуба"

3 июля 2020, 12:57

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился мнением о структуре клуба.

— «Барселоне» нужно прежде всего изменить модель, — цитирует Sport.es Роселя. — «Барселона» включает в себя слишком много. Нужно садиться и анализировать, нужны ли все эти профессиональные и любительские секции и так далее. Если не упростить систему, то можно потерять все. Нельзя охватить все, под «все» я имею в виду, что «Барселона» уступает большим клубам Европы, которые сосредоточены исключительно на футболе. Понимаю, что это непросто, но это нужно сделать.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир