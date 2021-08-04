«Салернитана» арендовала нападающего «Сампдории»
11:26
«Салернитана» договорилась с «Сампдорией» об аренде форварда Федерико Бонаццоли, сообщает официальный сайт «морских коньков».
Арендное соглашение 24-летнего нападающего рассчитано на сезон-2021/22 и включает возможность выкупа.
Бонаццоли в прошлом сезоне провел 22 матча в серии А. Но его счету 2 гола и 3 результативные передачи.
«Салернитана» по итогам сезона-2020/21 завоевала путевку в серию А.
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