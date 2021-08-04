Украинский голкипер Мейхер перешел в «Вальядолид»
12:45
Голкипер Ярослав Мейхер стал игроком «Вальядолида», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Контракт 21-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Мейхер будет выступать за вторую команду клуба, которой руководит Жулио Баптиста.
Украинский футболист — воспитанник академии «Эспаньола».
Дополнительная информация:
https://www.realvalladolid.es/noticia/kike-rios-y-yari-meykher-refuerzan-al-promesas
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