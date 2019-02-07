Рубен Де Ла Ред - об Иско: "Те, кто не дотягивают до нужного уровня в "Реале", должны покинуть его"

Бывший защитник "Реала" Рубен Де Ла Ред резко высказался об игре форварда Иско в составе "королевского" клуба.

- Те, кто не дотягивают до нужного уровня в "Реале", уступают свое место другим. "Реал" - это не тот клуб, в котором тебя будут ждать. Каждый игрок в его составе хорош, и он может тебя заменить. Если ты не выступаешь на необходимом уровне, ты его покинешь.

В свою очередь, Иско ответил на эту критику тем, что, по его мнению, в "Реале" ему не дают достаточно возможностей.

В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.