20:20 | Футбол — Испания

"Не получаю тех возможностей, что мои одноклубники". Иско недоволен своим положением в "Реале"

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Полузащитник "Реала"  Иско заявил, что не получает таких возможностей, которые предоставляются его одноклубникам. Ранее сообщалось, что 26-летний испанец может покинуть клуб из-за напряженных отношений с главным тренером Сантьяго Солари.

- Когда вам не предоставляют таких же возможностей, как вашим коллегам, картина меняется... Я продолжаю работать и сражаться, ожидая, что получу эти возможности, - написал Иско в своем Твиттере.

В текущем сезоне Иско провел 25 матчей за "Реал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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