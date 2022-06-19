Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин вспомнил свои первые дни в мадридском клубе.

34-летний аргентинец перешел в состав «сливочных» в 2007 году из «Ривер-Плейта».

«Мне было 19 лет, когда я встретил Роберто Карлоса, и он поприветствовал меня с любовью и смирением. Он вместе с Роналдо, Бекхэмом, Раулем, Ван Нистелроем, Касильясом, Каннаваро относились к нам, молодым, с любовью и невероятной скромностью. Эти имена я могу продолжать и продолжать. Вспоминая всех, с кем я играл — у меня мурашки по коже», — цитирует Игуаина Marca.

Форвард играл в «Реале» с 2007 по 2013 год. Игуаин провел за мадридский клуб 264 матча и забил 121 гол.

В текущем сезоне МЛС Игуаин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Интер Майами».