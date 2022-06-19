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Игуаин: «Когда я вспоминаю, с кем играл в «Реале» — у меня мурашки по коже»

Игуаин вспомнил первые дни после перехода в «Реал»
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Реала» Гонсало Игуаин вспомнил свои первые дни в мадридском клубе.

34-летний аргентинец перешел в состав «сливочных» в 2007 году из «Ривер-Плейта».

«Мне было 19 лет, когда я встретил Роберто Карлоса, и он поприветствовал меня с любовью и смирением. Он вместе с Роналдо, Бекхэмом, Раулем, Ван Нистелроем, Касильясом, Каннаваро относились к нам, молодым, с любовью и невероятной скромностью. Эти имена я могу продолжать и продолжать. Вспоминая всех, с кем я играл — у меня мурашки по коже», — цитирует Игуаина Marca.

Форвард играл в «Реале» с 2007 по 2013 год. Игуаин провел за мадридский клуб 264 матча и забил 121 гол.

В текущем сезоне МЛС Игуаин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Интер Майами».

Гонсало Игуаин
ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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22.05 18:30
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22.05 21:00
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22.05 21:00
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Карим Бензема

Реал

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