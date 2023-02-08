Куман о «Барселоне»: «Если вы набираете 10-12 новых игроков, то все проще. В мои времена было по-другому»

Экс главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об игре каталонского клуба при Хави.

«У «Барсы» все отлично. Я смотрел матч «Барселона» — «Реал», они играли в потрясающий футбол. Они были очень хороши. Но да, если вы набираете до 10-12 новых игроков, все становится немного проще. Все зависит от качества состава. В мои времена все было по-другому», — приводит слова Кумана Barca Universal.

Куман занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2020 по 2021 год. Затем команду возглавил Хави.

На данный момент «Барселона» лидирует в ла лиге, набрав 53 очка в 20 матчах. Также команда выиграла Суперкубок Испании-2022/23, обыграв в финале «Реал» (3:1).