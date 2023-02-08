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Фати может уйти из «Барселоны» летом в случае перехода Карраско

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может уйти из клуба летом 2023 года в случае перехода вингера «Атлетико» Янника Феррейры-Карраско.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб еще не решил, будет ли пользоваться правом льготного выкупа Карраско у «Атлетико», которое было прописано в соглашении о переходе Мемфиса Депая. Но если «Барселона» им воспользуется, то уйти из клуба может Фати.

По данным источника, 20-летний игрок может уйти, так как испанскому клубу летом потребуется продавать игроков. К форварду есть устойчивый интерес со стороны английских клубов.

Недавно Фати продлил свой контракт с «Барселоной» до 2027 года. В соглашении игрока прописана сумма отступных, которая составляет один миллиард евро.

В этом сезоне Фати сыграл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Ансу Фати
Янник Феррейра-Карраско
ФК Барселона
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 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
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 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
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 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
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 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
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 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
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 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
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 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
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 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
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 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
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 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
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 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
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 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
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Севилья – Мальорка
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11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал – Эльче
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Эспаньол

 11
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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

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Атлетико

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