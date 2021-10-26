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Роналд Куман рассказал, будет ли «Барселона» продлевать контракт с Дембеле

16:38
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о будущем нападающего Усмана Дембеле.

«В клубе хотят, чтобы он остался, он важный игрок, и мы намерены продлить контракт, но если Дембеле не захочет, то придется решать вопрос с руководством», — передает Tuttomercatoweb слова Кумана.

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году, подписав 5-летний контракт до 2022 года.

24-летний футболист дважды выиграл чемпионат Испании (2017/18, 2018/19) и Кубок страны (2017/18, 2020/21). Дембеле сыграл за «Барсу» 110 матчей и забил 29 голов.

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Евгений Петров все материалы автора

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