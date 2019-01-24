Роналд де Бур: "Месси влюбится в де Йонга"

Однозначную поддержку решению 21-летнего полузащитника Френки де Йонга перейти в "Барселону" оказал экс-игрок каталонцев, один из тренеров юношеской команды "Аякса" Рональд де Бур.

– У де Йонга ДНК "Аякса", которая почти такая же, как и у "Барселоны", – отметил знаменитый голландец в интервью Cadena SER. – Он умный и изобретательный футболист. Никогда не действует необдуманно. Месси влюбится в де Йонга. Очень рад, что продолжит играть в футбол в духе Кройфа, в городе, пропитанном идеями Гвардьолы и Михелса. На мой взгляд, он больше подходит именно "Барсе", а не "ПСЖ". Френки выделяется, он отличен от других, не боится идти в обводку, ждет и выбирает момент, когда отдать передачу. Первый год роль профессора выполнит Бускетс – у него он многому научится. А затем Буси передаст свои функции де Йонгу. Френки может играть и на позиции Хави и Иньесты, но больше всего ему подходит шестой номер.

По словам де Бура, полузащитник выгодно отличается тем, что, находясь с мячом, удачно выманивает на себя соперников, освобождает тем самым зоны для партнеров и отдает в одну из них пас. Именно поэтому Эрик тен Хаг использовал его в роли "ложного центрального защитника".

В среду вечером "Барса" официально объявила о трансфере – игроком сине-гранатовых де Йонг станет 1 июля 2019-го, контракт заключен на пять лет, банковский счет "Аякса" увеличится на 75 миллионов евро (плюс 11 миллионов в виде бонусов).

Чистая зарплата де Йонга составит 10 миллионов евро в год. Еще 6 миллионов он может заработать в виде бонусов. "Барселона" установит сумму отступных за голландца в размере 400 миллионов.