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28 февраля, 13:55

Романцев — о Захаряне: «Арсен, не обращай внимания на диванных аналитиков!»

Александр Львов
Обозреватель
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал выступления полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Почему Захарян до сих пор не заиграл в Испании? Проблема в адаптации или Арсен попал не в свою команду, где его используют не на той позиции? И главное: все ли в таких случаях зависит только от самого игрока? Тот же Сычев тоже в 20 лет уехал в «Марсель», но через год вернулся в Россию.

— Когда Дима собирался уходить, я говорил, что «Марсель» ему пока не по зубам. Но, видимо, кому-то тот трансфер был очень выгоден, и парня заставили настоять на своем. А я в таких случаях никогда никого не уговаривал. Чем все закончилось, известно.

Смена команды — всегда риск. А переход в зарубежный клуб — риск вдвойне. Особенно для молодого футболиста. Захарян из таких. Сейчас он проходит самый сложный этап освоения в новом коллективе, который живет по своим игровым законам. Рецепт здесь один — работа и терпение. Пример — Головин, ставший одним из лидеров «Монако». На подходе к этому и Алексей Миранчук в «Аталанте». Хотя стартовый период был полон для них теми же трудностями, которые сейчас свалились на Захаряна.

В ту ли команду он попал? На мой взгляд, для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» с его раскованной, чуть авантюрной игрой — вполне подходящий вариант. А вот то, как пишут у нас об игре экс-динамовца, меня возмущает. «Ничего не показал», «ничем не запомнился», «был незаметен», «час без ударов» — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя! Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Так дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает!

Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря! — сказал Романцев «СЭ».

20-летний россиянин летом прошлого года перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». С того момента он провел 29 матчей за испанский клуб, отметившись одной голевой передачей.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Олег Романцев
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
3
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
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8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 1 : 0
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 - : -
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 - : -
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 - : -
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
10.03 20:30
Реал – Сельта
 - : -
10.03 23:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
11.03 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
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Хетафе

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Альваро Мората

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Диего Рико

Хетафе

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Ян Коуту

Жирона

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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 21 2 4
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Реал

 19 2 1
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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