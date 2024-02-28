Лапорта хочет убедить Хави остаться в «Барселоне» еще на один сезон

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает на то, что главный тренер Хави не покинет команду ближайшим летом.

Как сообщает Sport.es, в разговоре с 44-летним наставником функционер выразил надежду на продолжение сотрудничества до конца сезона-2024/25. Позицию Лапорты разделил и вице-президент сине-гранатовых Рафа Юсте. Оба специалиста очень довольны работой тренера и будут рады, если он изменит свое решение.

В конце января Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» по окончании текущего сезона.

44-летний испанец возглавил команду в ноябре 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании-2022/23, а также завоевал Суперкубок страны.