Эрмосо рассказала, как на нее повлиял скандал с Луисом Рубиалесом

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала, как на нее повлиял скандал с Луисом Рубиалесом. Она отметила, что чувствует себя счастливой, играя в футбол. Она продолжает тренироваться и получать удовольствие.

«Эта ситуация многое изменила во мне, сделала меня более сильной девушкой. Я многому научилась, чтобы этого не случилось со мной будущем. Я буду продолжать делать то, что я чувствую и о чем я думаю», — цитирует футболистку As.

20 августа 2023 года женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку победившей сборной Эрмосо.

Позже Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 м. После этого инцидента ФИФА отстранила специалиста от работы на три года, сам Рубиалес подал в отставку.