Лопетеги: «Ощущение, будто «Севилья» боялась победить «Реал»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3).

«Конечно, «Реал» стал лучше во втором тайме, но и мы заметно улучшили игру после перерыва. Могу лишь отметить, что гости явно были должны оставаться в меньшинстве. В перерыве мы говорили о том, чтобы продолжать матч в том же духе. Мы сделали три замены из-за травм, одну из них — по вине Камавинга. В целом игроки не понимали, как завершать моменты. Ощущение, будто «Севилья» боялась победить. «Реал» очень быстро сократил отставание и уже тогда заставил нас усомниться. Это грустно. Хороший первый тайм, но есть и вторая половина матча», — приводит слова Лопетеги Marca.

После этого матча «Реал» с 75 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 60 очками — на третьей строчке.