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Рики Пуч не собирается покидать «Барселону», его зовут «Бетис» и «Манчестер Сити»

12:10
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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч останется в клубе до 2023 года, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 21-летний футболист продлил соглашение с каталонской командой на 2,5 года. Сумма отступных за игрока — 100 миллионов евро. Сообщается, что Пуч останется в команде и не уйдет в аренду.

В декабре 2020 года футболист заявил о желании покинуть команду из-за конфликта с главным тренером Рональдом Куманом. В игроке был заинтересован «Бетис» и «Манчестер Сити».

В сезоне-2020/21 Пуч принял участие в 4 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.

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