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Рианчо: «В «Реал Сосьедад» Захарян станет игроком совершенно другого уровня»

Алина Савинова
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Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна в ла лиге.

Летом этого года 20-летний футболист перешел в «Реал Сосьедад».

«Говорят ли о Захаряне в Испании? Здесь о нем знают, публика в курсе, что в лиге есть такой футболист. Тем более что у «Реала Сосьедад» очень много болельщиков, они преданные, страстные фанаты своей команды. В дальнейшем все зависит от того, как Захарян будет играть. Арсен — способный футболист, он талантлив, способен развиваться. Сейчас Захарян проходит адаптацию, вливается в команду. Уверен, в «Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Он трижды попадал в стартовый состав.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-v-sos-edade-zaharyan-stanet-igrokom-sovershenno-drugogo-urovnya/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
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 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
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 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
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